В Минздраве предупредили о тяжелом постковидном синдроме у пожилых людей

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Постковидный синдром протекает у пожилых людей значительно тяжелее, а потому для них необходима особая программа реабилитации после перенесенного COVID-19, заявила главный внештатный гериатр Минздрава РФ Ольга Ткачева.

"В Минздраве постоянно обновляются не только клинические рекомендации по ведению пациентов с коронавирусной инфекцией, но и созданы уже и пересмотрены рекомендации по реабилитации после перенесенной коронавирусной инфекции, и там есть раздел "Пожилой возраст", – приводит ее слова ТАСС.

Ткачева отметила, что восстановительная терапия должна быть сосредоточена не только на физических упражнениях, но и включать в себя когнитивные тренировки, поскольку довольно часто у пациентов после коронавируса наблюдается нарушение памяти. Также, по словам врача, реабилитация должна предусматривать специальную программу питания и элементы социальной поддержки, если речь идет об одиноких людях.

"И новые штаммы, и первый штамм, с которым мы столкнулись, закономерность одна та же – пожилые люди болеют тяжелее, пожилые люди относятся к группе риска тяжелого течения коронавирусной инфекции", – подчеркнула медик.

Ткачева призвала пожилых людей привиться не только от коронавируса, но и от гриппа, поскольку вакцинация показывает свою эффективность во всех возрастных категориях.

"Проведенные исследования показывают, что действительно реакция [на вакцину от коронавируса у пожилых] не столь бурная, но она достаточная для того, чтобы выработать иммунную защиту. То есть эффективность вакцинации у пожилых людей такая же, как у людей молодых и среднего возраста", – подытожила она.

Ранее глава Роспотребнадзора Анна Попова заявила, что в настоящее время в России наблюдается максимальный рост заболеваемости коронавирусной инфекцией среди пенсионеров. По ее словам, увеличение числа случаев заражения коронавирусом остановить можно, но для этого необходимо максимально быстро повысить уровень коллективного иммунитета.

Глава Минздрава Михаил Мурашко рассказал, что в России от коронавируса вакцинировались более 60% людей пожилого возраста. При этом в идеале нужно вакцинировать почти 100% пожилых людей, за исключением тех, у кого медицинский отвод, уверен министр.