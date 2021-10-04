Попова рассказала о росте заболеваемости COVID-19 среди пенсионеров РФ

Фото: Агентство "Москва"/Андрей Никеричев

Рост заболеваемости коронавирусной инфекцией среди пенсионеров максимальный. Об этом заявила глава Роспотребнадзора Анна Попова в ходе заседания президиума Координационного совета при правительстве по борьбе с COVID-19.

"Люди старшего возраста, к сожалению, сегодня заболевают чаще, чем люди в других возрастах", – отметила Попова.

По ее словам, увеличение числа случаев заражения коронавирусом остановить можно, но для этого необходимо максимально быстро повысить уровень коллективного иммунитета.

Ранее Сергей Собянин заявил о росте заболеваемости COVID-19 в Москве на 30%. Он при этом уточнил, что в столице показатели заболеваемости COVID-19 пока в 2 раза ниже пиковых значений.

В России выявлено 7 612 317 случаев коронавируса. За весь период умер 210 801 человек, выздоровел 6 740 491.

