Попова рассказала о росте заболеваемости COVID-19 среди пенсионеров РФ

Фото: Агентство "Москва"/Андрей Никеричев
Рост заболеваемости коронавирусной инфекцией среди пенсионеров максимальный. Об этом заявила глава Роспотребнадзора Анна Попова в ходе заседания президиума Координационного совета при правительстве по борьбе с COVID-19.
"Люди старшего возраста, к сожалению, сегодня заболевают чаще, чем люди в других возрастах", – отметила Попова.
По ее словам, увеличение числа случаев заражения коронавирусом остановить можно, но для этого необходимо максимально быстро повысить уровень коллективного иммунитета.
Ранее Сергей Собянин заявил о росте заболеваемости COVID-19 в Москве на 30%. Он при этом уточнил, что в столице показатели заболеваемости COVID-19 пока в 2 раза ниже пиковых значений.
В России выявлено 7 612 317 случаев коронавируса. За весь период умер 210 801 человек, выздоровел 6 740 491.
В Москве выявлено 4 410 новых случаев COVID-19
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