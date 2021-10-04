Мишустин оценил динамику распространения COVID-19 в России

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Динамика распространения коронавируса в России вызывает серьезное беспокойство. Об этом заявил премьер-министр РФ Михаил Мишустин на заседании президиума Координационного совета при правительстве.

"Динамика, которую мы наблюдаем в последние дни, вызывает серьезное беспокойство. Заболеваемость растет в большинстве субъектов Российской Федерации. Много пациентов в больницах – в два раза больше, чем в это же время в прошлом году", – отметил Мишустин.

Премьер-министр РФ подчеркнул, что на федеральном уровне продолжают принимать меры для стабильной работы системы здравоохранения.

"Во всех без исключения регионах созданы условия, чтобы граждане могли сделать прививку от коронавируса. Также сформирован резерв препаратов. Однако уровень вакцинации недостаточный, чтобы остановить распространение инфекции", – заявил Мишустин.

По его словам, ситуация осложняется и наступлением сезона гриппа и простуд.

Ранее сообщалось, что повторную вакцинацию от коронавируса в России прошли около 1,8 миллиона человек.

В России выявлено 7 612 317 случаев коронавируса. За весь период умер 210 801 человек, выздоровел 6 740 491.

