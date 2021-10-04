В РФ коронавирусом заболевают только 2% вакцинированных – Мурашко

Фото: Агентство "Москва"/Андрей Никеричев
В России в настоящее время коронавирусом заболевают только 2% вакцинированных граждан, заявил глава Минздрава Михаил Мурашко на форуме "Биотехмед".
"Те, кто сегодня заболевает и попадает в стационары, в своем большинстве это невакцинированные", – приводит слова Мурашко ТАСС.
Ранее глава Минздрава рассказал, что в России от коронавируса вакцинировались более 60% людей пожилого возраста. При этом в идеале нужно вакцинировать почти 100% пожилых людей, за исключением тех, у кого медицинский отвод, уверен Мурашко. Он объяснил это тем, что люди старше 60 лет находятся в группе риска по COVID-19.
Социальные работники возобновили поквартирные обходы в Москве, в ходе которых пожилых горожан информируют о преимуществах вакцинации от коронавируса. Москвичам напомнили, что прививка бесплатная.
Россиянам рассказали, как идет вакцинация в Москве и регионах
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