В ГУМе открылся центр вакцинации от COVID-19

Фото: Москва 24/Антон Великжанин
В ГУМе возобновил работу центр вакцинации от коронавирусной инфекции, его пропускная способность увеличилась до 5 тысяч человек в сутки. Об этом сообщила заммэра по вопросам социального развития Анастасия Ракова.
"По сравнению с началом года в нем многое изменилось. Для желающих сделать прививку выделены более просторные помещения, улучшена логистика, обеспечен максимальный комфорт", – отметила она.
Также в ГУМе можно будет забрать коробку "С заботой о здоровье".
При этом летом был задействован крупнейший центр вакцинации в Гостином дворе. Сейчас, по словам Раковой, другое время, которое требует иных решений. На данный момент нет потребности в больших площадях, поэтому центр вакцинации в Гостином дворе закроют.
Ранее сообщалось, что социальные работники возобновили поквартирные обходы в Москве, в ходе которых пожилых горожан информируют о преимуществах вакцинации от коронавируса. Москвичам напомнили, что прививка бесплатная. Для записи на нее может потребоваться назвать дату рождения и номер полиса ОМС.
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