Проценко заявил, что развитие ситуации с COVID-19 не поддается прогнозам

Как будет развиваться новая волна пандемии, предсказать невозможно. Об этом заявил главврач больницы № 40 в Коммунарке Денис Проценко.

Сработать на опережение не пока не получается, ситуация развивается слишком быстро. Коронавирус уже унес жизни почти пяти миллионов по всему миру. С начала пандемии на планете зарегистрировано больше 235 миллионов случаев. Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.