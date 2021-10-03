Проценко заявил, что развитие ситуации с COVID-19 не поддается прогнозам

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Ситуация с коронавирусом развивается непредсказуемо, обманывая все прогнозы специалистов, заявил главврач больницы № 40 в Коммунарке Денис Проценко.

"Ковид все прогнозы обманывает. Рост мы видим, работаем, поехали работать дальше", – сказал он в эфире канала "Россия 1".

Ранее вирусолог Александр Бутенко заявил, что причиной увеличения числа заболевших коронавирусом в России могло стать улучшение диагностики заболевания.

По словам эксперта, в прошлом году удалось спрогнозировать рост заболеваемости в аналогичный период. Это также было связано с возвращением россиян из отпусков, началом нового учебного года, увеличением контактов с инфицированными в других регионах.