Эксперт рассказал о причинах увеличения числа заболевших COVID-19 в России

Фото: Москва 24/Антон Великжанин

Причиной увеличения числа заболевших коронавирусом в России могло стать улучшение диагностики заболевания, считает руководитель отдела арбовирусов и лаборатории биологии и индикации арбовирусов НИИ эпидемиологии и микробиологии имени Н. Ф. Гамалеи Александр Бутенко.

"Значительное увеличение (количества. – Прим. ред.) больных можно объяснить тем, что сейчас резко увеличилось число обследований специфическими методами диагностики", – сказал он в эфире телеканала "Россия 24".

По словам эксперта, в прошлом году удалось спрогнозировать рост заболеваемости в аналогичный период. Это также было связано с возвращением россиян из отпусков, началом нового учебного года, увеличением контактов с инфицированными в других регионах.

"Что можно предвидеть в этом году – снова повторяется эта система циркуляции людей к местам отдыха, а потом возвращения к местам постоянной жизни. Но мне кажется, ситуация несколько другая, (потому что. – Прим. ред.) изменился преобладающий генотип вируса в виде "Дельты", – подчеркнул Бутенко.

Однако он отметил, что в больницы чаще всего попадают невакцинированные люди, вследствие чего можно говорить об эффективности вакцины от коронавируса.

Ранее пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков назвал вызывающей беспокойство динамику смертности от коронавирусной инфекции в России.

Он также добавил, что в зависимости от эпидемиологической обстановки регионы сами принимают решение о том, как на нее реагировать.

