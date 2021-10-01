Эксперт рассказал о причинах увеличения числа заболевших COVID-19 в России

Фото: Москва 24/Антон Великжанин
Причиной увеличения числа заболевших коронавирусом в России могло стать улучшение диагностики заболевания, считает руководитель отдела арбовирусов и лаборатории биологии и индикации арбовирусов НИИ эпидемиологии и микробиологии имени Н. Ф. Гамалеи Александр Бутенко.
"Значительное увеличение (количества. – Прим. ред.) больных можно объяснить тем, что сейчас резко увеличилось число обследований специфическими методами диагностики", – сказал он в эфире телеканала "Россия 24".
По словам эксперта, в прошлом году удалось спрогнозировать рост заболеваемости в аналогичный период. Это также было связано с возвращением россиян из отпусков, началом нового учебного года, увеличением контактов с инфицированными в других регионах.
"Что можно предвидеть в этом году – снова повторяется эта система циркуляции людей к местам отдыха, а потом возвращения к местам постоянной жизни. Но мне кажется, ситуация несколько другая, (потому что. – Прим. ред.) изменился преобладающий генотип вируса в виде "Дельты", – подчеркнул Бутенко.
Однако он отметил, что в больницы чаще всего попадают невакцинированные люди, вследствие чего можно говорить об эффективности вакцины от коронавируса.
Ранее пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков назвал вызывающей беспокойство динамику смертности от коронавирусной инфекции в России.
Он также добавил, что в зависимости от эпидемиологической обстановки регионы сами принимают решение о том, как на нее реагировать.
Голикова сообщила, что в России не будут объявлять локдаун из-за COVID-19
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