Голикова сообщила, что в России не будут объявлять локдаун из-за COVID-19

Фото: портал мэра и правительства Москвы/Юлия Иванко

Вице-премьер РФ Татьяна Голикова заявила, что в России не будут объявлять локдаун из-за роста заболеваемости коронавирусом.

"Локдаун объявлять не будем", – сказала она РИА Новости.

Ранее пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков заявлял, что введение ограничительных мер на федеральном уровне из-за ситуации с коронавирусом в стране пока не планируется. Однако он отметил тенденцию роста заболеваемости коронавирусом в ряде регионов России.

Позже стало известно, что в ряде регионов ужесточают антиковидные меры, а учебу и работу переводят на удаленку.

В Курской области ограничили массовые мероприятия, а в Бурятии для непривитых пенсионеров ввели режим самоизоляции. В Самарской области введут QR-коды в культурно-досуговых учреждениях и фитнес-центрах.

Губернатор Псковской области Михаил Ведерников не исключил вероятность введения локдауна в регионе из-за сложной эпидобстановки. По его словам, загрузка коечного фонда в регионе уже составляет 88%.

