В Кремле оценили вероятность введения ограничений в РФ из-за ситуации с COVID-19

Правительство не планирует вводить ограничения из-за коронавируса на федеральном уровне. Об этом заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.

Он также отметил, что ситуация с ростом заражения – повод для очередной мобилизации. Ранее Песков говорил, что ограничения по своему усмотрению могут вводить региональные власти.

Пресс-секретарь президента также сообщил, что Владимир Путин фактически вышел с двухнедельной самоизоляции. У него запланирована личная встреча с турецким лидером Эрдоганом. Песков заявил, что перед переговорами двух лидеров были приняты все необходимые меры предосторожности. Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.