В Кремле оценили ситуацию с заболеваемостью COVID-19 в России

Фото: Агентство "Москва"/Софья Сандурская
Оперативный штаб по борьбе с распространением коронавируса фиксирует в России рост заболеваемости COVID-19, однако решения о введении тех или иных ограничительных мер в связи с ситуацией принимают сами регионы. Об этом заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.
"Каждый отдельный регион по-прежнему имеет особые полномочия для отслеживания ситуации на местах. Каждому региону в отдельности виднее, какова ситуация на самом деле", – приводит его слова РИА Новости.
При этом представитель Кремля подчеркнул, что Оперштаб фиксирует последовательный рост заболеваемости в ряде регионов. По его словам, часть экспертов полагают, что новая волна коронавируса только начинается, другая – что она уже идет.
Ранее Песков заявил, что в администрации президента не обсуждают возможность введения нового локдауна на федеральном уровне. Он подчеркнул, что данный вопрос остается в ведении субъектов страны.
Позже стало известно, что в ряде регионов ужесточают антиковидные меры, а учебу и работу переводят на удаленку, в частности, в Курской области ограничили массовые мероприятия, а в Бурятии для непривитых пенсионеров ввели режим самоизоляции. В Самарской области между тем планируют ввести QR-коды в культурно-досуговых учреждениях и фитнес-центрах.
В Кремле не обсуждается вопрос о введении локдауна
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