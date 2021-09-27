Песков заявил о нормальном самочувствии Путина на самоизоляции

Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков заявил, что Владимир Путин на самоизоляции чувствует себя нормально. Об этом сообщает РИА Новости.

"Нет, все нормально", – ответил представитель Кремля на вопрос журналиста о том, не простудился ли глава государства с наступлением осеннего сезона.

Об уходе на самоизоляцию Путин сообщил 14 сентября. Свое решение глава государства объяснил тем, что в его окружении несколько десятков человек заболели коронавирусом.

По словам Пескова, в рамках самоизоляции президент ведет обычный образ жизни, в том числе работает. Представитель Кремля добавил, что изоляция является условным ограничением, поскольку Путин располагает всеми необходимыми средствами связи.