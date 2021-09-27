Путин заявил о необходимости создания алгоритма действий на случай новых пандемий

Фото: портал мэра и правительства Москвы/Владимир Новиков

Необходимо на основе пандемии коронавируса выработать алгоритм на случай повторения подобных угроз в будущем, заявил Владимир Путин на заседании Совбеза РФ.

По словам Путина, COVID-19 привел к серьезным ограничениям в общественной жизни, закрытию границ и вынужденному снижению деловой активности.

"Мы реализовали принципиально новые масштабные меры поддержки экономики и граждан, но в подобных условиях необходимы быстрые корректировки и донастройки планов и программ", – подчеркнул президент.

Он отметил, что в случае с коронавирусом удалось ввести быстрые изменения, которые сработали эффективно.

"Нам нужны наработки на будущее, чтобы в случае повторения ситуации мы могли отработать алгоритм действия фактически в автоматическом режиме", – заключил Путин.

Ранее Путин заявил, что на поддержку населения во время пандемии было выделено три триллиона рублей. Это превышает 4,5% ВВП.