Путин заявил о необходимости создания алгоритма действий на случай новых пандемий

Фото: портал мэра и правительства Москвы/Владимир Новиков
Необходимо на основе пандемии коронавируса выработать алгоритм на случай повторения подобных угроз в будущем, заявил Владимир Путин на заседании Совбеза РФ.
По словам Путина, COVID-19 привел к серьезным ограничениям в общественной жизни, закрытию границ и вынужденному снижению деловой активности.
"Мы реализовали принципиально новые масштабные меры поддержки экономики и граждан, но в подобных условиях необходимы быстрые корректировки и донастройки планов и программ", – подчеркнул президент.
Он отметил, что в случае с коронавирусом удалось ввести быстрые изменения, которые сработали эффективно.
"Нам нужны наработки на будущее, чтобы в случае повторения ситуации мы могли отработать алгоритм действия фактически в автоматическом режиме", – заключил Путин.
Ранее Путин заявил, что на поддержку населения во время пандемии было выделено три триллиона рублей. Это превышает 4,5% ВВП.
Путин призвал не забывать вовремя ревакцинироваться
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