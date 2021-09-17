Путин заявил, что на поддержку населения во время пандемии было выделено 3 трлн рублей

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Российские власти выделили на поддержку населения и экономики в период пандемии коронавируса порядка 3 триллионов рублей, что превышает 4,5% ВВП, заявил Владимир Путин на заседании глав стран ШОС.

"Россия направила порядка 3 триллионов рублей, а это, чтобы было понятно в сравнительных величинах, более 4,5% ВВП нашей страны, на сохранение рабочих мест и доходов граждан, поддержку предпринимательства, перезагрузку инвестиционного цикла, помощь регионам, конкретным людям и семьям с детьми прежде всего", – сказал президент.

Ранее Путин сообщил, что власти РФ продолжат реализовывать меры поддержки экономики и российских семей.

Глава государства напомнил, что была создана целая система стимулов для сохранения рабочих мест, которая оказалась эффективной.