В России изменят правила получения пособий на детей – СМИ

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Минтруд России планирует изменить правила предоставления пособий на детей от трех до семи лет, а также выплат одиноким родителям на детей от восьми до семнадцати лет. Об этом со ссылкой на замминистра труда и социальной защиты Ольгу Баталину сообщает газета "Известия".

Уточняется, что ведомство работает над изменением соответствующего правительственного постановления, чтобы отсутствие дохода во время беременности не стало причиной отказа в государственной поддержке.

"Если до момента беременности женщина не работала, то в этот период ей особенно сложно найти рабочее место. Есть женщины, которые тяжело переносят свое положение, и вынуждены временно оставлять свое дело еще до рождения ребенка", – сказала Баталина.

По ее словам, данная проблема особенно обострилась в период пандемии коронавируса.

В ведомстве также напомнили, что пособия на детей от трех до семи лет выплачиваются в зависимости от доходов семьи. Выплата может составлять от 50 до 100% величины прожиточного минимума, установленного в субъекте федерации.

Пособие для женщин, вставших на учет в ранние сроки беременности, и родителей-одиночек составляет половину регионального прожиточного минимума.

Ранее сообщалось, что с 1 сентября размер больничных, которые получат родители с детьми до семи лет, увеличат до 100% средней зарплаты. Сумма не зависит от стажа работы. При этом ребенок может лечиться как амбулаторно, так и в стационаре.

Оформлять какие-либо дополнительные документы не потребуется. В этом году максимальная стоимость одного дня на больничном составляет 2 434 рубля.