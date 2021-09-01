В России изменят правила получения пособий на детей – СМИ

Фото: depositphotos/strelok
Минтруд России планирует изменить правила предоставления пособий на детей от трех до семи лет, а также выплат одиноким родителям на детей от восьми до семнадцати лет. Об этом со ссылкой на замминистра труда и социальной защиты Ольгу Баталину сообщает газета "Известия".
Уточняется, что ведомство работает над изменением соответствующего правительственного постановления, чтобы отсутствие дохода во время беременности не стало причиной отказа в государственной поддержке.
"Если до момента беременности женщина не работала, то в этот период ей особенно сложно найти рабочее место. Есть женщины, которые тяжело переносят свое положение, и вынуждены временно оставлять свое дело еще до рождения ребенка", – сказала Баталина.
По ее словам, данная проблема особенно обострилась в период пандемии коронавируса.
В ведомстве также напомнили, что пособия на детей от трех до семи лет выплачиваются в зависимости от доходов семьи. Выплата может составлять от 50 до 100% величины прожиточного минимума, установленного в субъекте федерации.
Пособие для женщин, вставших на учет в ранние сроки беременности, и родителей-одиночек составляет половину регионального прожиточного минимума.
Ранее сообщалось, что с 1 сентября размер больничных, которые получат родители с детьми до семи лет, увеличат до 100% средней зарплаты. Сумма не зависит от стажа работы. При этом ребенок может лечиться как амбулаторно, так и в стационаре.
Оформлять какие-либо дополнительные документы не потребуется. В этом году максимальная стоимость одного дня на больничном составляет 2 434 рубля.
Читайте также
Настройки телеэфира Перечень запрещенных в РФ организаций Выборы в Государственную Думу Федерального Собрания Российской Федерации и Московскую Городскую Думу
Все права на материалы, находящиеся на сайте m24.ru, охраняются в соответствии с законодательством РФ, в том числе об авторском праве и смежных правах. При любом использовании материалов сайта ссылка на m24.ru обязательна. Редакция не несет ответственности за информацию и мнения, высказанные в комментариях читателей и новостных материалах, составленных на основе сообщений читателей.
СМИ сетевое издание «Городской информационный канал m24.ru» зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Свидетельство о регистрации средства массовой информации Эл № ФС77-53981 от 30 апреля 2013 г.
Средство массовой информации сетевое издание «Городской информационный канал m24.ru» создано при финансовой поддержке Департамента средств массовой информации и рекламы г. Москвы. (С) АО «Москва Медиа».
Учредитель и редакция - АО «Москва Медиа». Главный редактор И.Л. Шестаков. Адрес редакции: 127137, РФ, г. Москва, ул. Правды, д. 24, стр. 2. Почта: mosmed@m24.ru.
Политика обработки персональных данных / Регламент GDPR
Информация о погоде предоставлена Центром «ФОБОС». Информация о курсах валют предоставлена Центральным банком Российской Федерации. Информация о пробках предоставлена ООО «Яндекс.Пробки».
Следите за новостями: