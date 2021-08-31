В России с 1 сентября увеличится размер больничных по уходу за детьми

Размер больничных, которые получат родители с детьми до семи лет, увеличат до 100% средней зарплаты с 1 сентября. И сумма не зависит от стажа работы. При этом ребенок может лечиться как амбулаторно, так и в стационаре.

Оформлять какие-либо дополнительные документы не потребуется. В этом году максимальная стоимость одного дня на больничном составляет 2 434 рубля.

В Минтруде подсчитали, что выплаты смогут получить порядка 1,5 миллиона россиян. Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.