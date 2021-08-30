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Наука

19:23

Ученые рассказали, как за год изменились симптомы COVID-19

медицина наука

Фото: Агентство "Москва"/Софья Сандурская

Британские ученые выяснили, как за год изменились основные симптомы COVID-19. Об этом сообщает "Газета.ру".

Согласно данным исследования, в период с апреля по декабрь 2020 года, когда основным в Великобритании был "Альфа"-штамм, а кампания по вакцинации еще не стартовала, заболевшие чаще жаловались на боль в горле, кашель, лихорадку, потерю вкуса и обоняния.

В мае 2021 года картина поменялась. Доминирующим стал вариант коронавируса "Дельта", к основным симптомам прибавились жалобы на головную боль, также появились кишечные расстройства.

По словам экспертов, симптомы зависят от вирусной нагрузки, кроме того, они меняются в зависимости от вакцинации. Так, после первой дозы прививки вероятность проявления симптомов в разы снижается.

Ранее замдиректора по клинико-аналитической работе ЦНИИ эпидемиологии Роспотребнадзора Наталья Пшеничная рассказала об особенностях поведения COVID-19, объяснив, почему вирус убивает своих носителей. По мнению эксперта, коронавирус еще не нашел свою нишу среди других респираторных вирусов.

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Сюжет: Коронавирус COVID-19
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