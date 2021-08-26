Академик Румянцев поддержал отмену обязательного ношения масок учителями

11:56
Фото: из личного архива А. Румянцева
Академик РАН Александр Румянцев положительно оценил отмену обязательного ношения масок учителями во время уроков. При этом он подчеркнул, что полностью отказываться от данного средства защиты не стоит.
"Благодаря использованию масок в России и в мире в целом удалось существенно снизить распространение многих сезонных вирусных инфекций. Однако во время урока, когда все ученики сидят в классе без масок, учителю нет смысла использовать средства защиты. Маску можно надевать только во время личного общения с учеником", – отметил Румянцев.
В то же время он предупредил преподавателей о возможности заражения от детей, которые хоть и сами в большинстве случаев переносят коронавирус в легкой форме, являются переносчиками. Врач посоветовал быть особенно внимательным педагогам без прививки от коронавируса.
Ранее Сергей Собянин предложил отменить для учителей столичных школ обязательное ношение масок. Мэр подчеркнул, что в настоящее время в городе привиты 80% педагогов.
Министр просвещения Сергей Кравцов отмечал, что новый учебный год в российских школах начнется в традиционном очном формате, в таком же формате пройдут и линейки 1 Сентября.
Он добавил, что меры по повышению защиты в школах и других образовательных учреждениях были проработаны совместно с властями регионов, данный вопрос находится на постоянном контроле Минпросвещения.
Собянин: в Москве к 1 сентября откроется 25 новых детских садов и школ
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