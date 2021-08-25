День знаний в школах РФ пройдет в очном формате

Фото: Москва 24/Игорь Иванко

День знаний в российских школах пройдет в очном формате. Об этом сообщает министерство просвещения РФ.

По словам министра просвещения Сергея Кравцова, российские школы готовы к приему всех 17 миллионов школьников, которые пойдут на учебу 1 сентября.

"Новый учебный год начинается уже через неделю. Мы активно готовимся к празднованию Дня знаний, который пройдет очно", – сказал Кравцов на заседании Госсовета по вопросам образования.

Ранее Владимир Путин выступил с напутственным словом к школьникам. Он пожелал учащимся и учителям успехов. Президент РФ отметил, что школьное образование объединяет страну и делает народ единым.

"Я в преддверии нового учебного года от всей души желаю успехов учителям и, конечно, их воспитанникам, особенно первоклашкам, которым совсем скоро предстоит переступить порог школы. Всем в добрый час!" – заявил Путин.

До этого Кравцов заявил, что новый учебный год в российских школах начнется в традиционном очном формате. Он добавил, что меры по повышению защиты в школах и других образовательных учреждениях были проработаны совместно с властями регионов, данный вопрос находится на постоянном контроле Минпросвещения.

