Собянин поручил провести ревизию зданий столичных школ

Фото: Агентство "Москва"/Софья Сандурская

Мэр Москвы Сергей Собянин поручил департаменту образования и науки города провести совместно с директорами школ ревизию зданий образовательных организаций. Об этом глава столицы сообщил в ходе городского открытого августовского педагогического совета.

"Я поручаю департаменту образования вместе с директорами школ провести ревизию наших школьных зданий. Посмотреть, что и какую программу там надо сформировать для того, чтобы <…> привести в порядок, сделать на современном уровне действующие школы, построенные 40–50 лет тому назад. Это важнейшая, большая, огромная работа, которую мы должны с вами спланировать, выработать вместе с вами стандарты и начинать в этом плане работу", – заявил Собянин.

Градоначальник подчеркнул, что ряду зданий потребуется комплексный ремонт и реконструкция. По словам мэра Москвы, эти помещения устарели "морально и физически" и требуют капитального восстановления.

Ранее Собянин заявил о планах расширения сети флагманских центров "Мои документы". Первый центр сети был открыт 10 лет назад и стал настоящей революцией в сфере госуслуг. В будущем планируется создание новых флагманских центров с расширенным перечнем услуг.