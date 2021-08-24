Собянин поручил провести ревизию зданий столичных школ

12:33
Фото: Агентство "Москва"/Софья Сандурская
Мэр Москвы Сергей Собянин поручил департаменту образования и науки города провести совместно с директорами школ ревизию зданий образовательных организаций. Об этом глава столицы сообщил в ходе городского открытого августовского педагогического совета.
"Я поручаю департаменту образования вместе с директорами школ провести ревизию наших школьных зданий. Посмотреть, что и какую программу там надо сформировать для того, чтобы <…> привести в порядок, сделать на современном уровне действующие школы, построенные 40–50 лет тому назад. Это важнейшая, большая, огромная работа, которую мы должны с вами спланировать, выработать вместе с вами стандарты и начинать в этом плане работу", – заявил Собянин.
Градоначальник подчеркнул, что ряду зданий потребуется комплексный ремонт и реконструкция. По словам мэра Москвы, эти помещения устарели "морально и физически" и требуют капитального восстановления.
Ранее Собянин заявил о планах расширения сети флагманских центров "Мои документы". Первый центр сети был открыт 10 лет назад и стал настоящей революцией в сфере госуслуг. В будущем планируется создание новых флагманских центров с расширенным перечнем услуг.
Собянин подвел итоги полутора лет работы системы видеотрансляций из роддомов
Читайте также
Настройки телеэфира Перечень запрещенных в РФ организаций Выборы в Государственную Думу Федерального Собрания Российской Федерации и Московскую Городскую Думу
Все права на материалы, находящиеся на сайте m24.ru, охраняются в соответствии с законодательством РФ, в том числе об авторском праве и смежных правах. При любом использовании материалов сайта ссылка на m24.ru обязательна. Редакция не несет ответственности за информацию и мнения, высказанные в комментариях читателей и новостных материалах, составленных на основе сообщений читателей.
СМИ сетевое издание «Городской информационный канал m24.ru» зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Свидетельство о регистрации средства массовой информации Эл № ФС77-53981 от 30 апреля 2013 г.
Средство массовой информации сетевое издание «Городской информационный канал m24.ru» создано при финансовой поддержке Департамента средств массовой информации и рекламы г. Москвы. (С) АО «Москва Медиа».
Учредитель и редакция - АО «Москва Медиа». Главный редактор И.Л. Шестаков. Адрес редакции: 127137, РФ, г. Москва, ул. Правды, д. 24, стр. 2. Почта: mosmed@m24.ru.
Политика обработки персональных данных / Регламент GDPR
Информация о погоде предоставлена Центром «ФОБОС». Информация о курсах валют предоставлена Центральным банком Российской Федерации. Информация о пробках предоставлена ООО «Яндекс.Пробки».
Следите за новостями: