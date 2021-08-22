Собянин заявил о планах расширения сети флагманских центров "Мои документы"

11:12
Фото: портал мэра и правительства Москвы/Юлия Иванко
В Москве 97% посетителей офисов "Мои документы" довольны качеством их работы, в будущем планируется создание новых флагманских центров с расширенным перечнем оказываемых услуг, сообщил Сергей Собянин.
"97% посетителей довольны качеством работы московских центров "Мои документы". Я думаю, это потрясающий результат и самая высокая оценка работы", – написал мэр Москвы в Twitter.
Собянин отметил, что первый центр сети был открыт 10 лет назад и стал настоящей революцией в сфере госуслуг. С тех пор офисы "Мои документы" появились в каждом районе столицы. Кроме того, в городе функционируют шесть флагманских центров.
"В будущем откроем еще несколько флагманов в точках притяжения горожан", – сообщил Собянин.
С 20 августа центры "Мои документы" вернулись к обычному режиму работы. Теперь предварительная запись не потребуется. Горожане, которые уже записались на получение услуги, могут прийти к назначенному времени или в любое другое.
Также москвичам напомнили, что флагманские офисы и Дворец госуслуг на ВДНХ работают каждый день с 10:00 до 22:00. Посетителям необходимо носить маски и соблюдать социальную дистанцию.
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