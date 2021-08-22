Выборы в Государственную Думу Федерального Собрания Российской Федерации и Московскую Городскую Думу
Форма поиска по сайту

Часто ищут

Москва 24

Форма поиска по сайту

Часто ищут

Город

11:12

Собянин заявил о планах расширения сети флагманских центров "Мои документы"

мэр Москвы город

Фото: портал мэра и правительства Москвы/Юлия Иванко

В Москве 97% посетителей офисов "Мои документы" довольны качеством их работы, в будущем планируется создание новых флагманских центров с расширенным перечнем оказываемых услуг, сообщил Сергей Собянин.

"97% посетителей довольны качеством работы московских центров "Мои документы". Я думаю, это потрясающий результат и самая высокая оценка работы", – написал мэр Москвы в Twitter.

Собянин отметил, что первый центр сети был открыт 10 лет назад и стал настоящей революцией в сфере госуслуг. С тех пор офисы "Мои документы" появились в каждом районе столицы. Кроме того, в городе функционируют шесть флагманских центров.

"В будущем откроем еще несколько флагманов в точках притяжения горожан", – сообщил Собянин.

С 20 августа центры "Мои документы" вернулись к обычному режиму работы. Теперь предварительная запись не потребуется. Горожане, которые уже записались на получение услуги, могут прийти к назначенному времени или в любое другое.

Также москвичам напомнили, что флагманские офисы и Дворец госуслуг на ВДНХ работают каждый день с 10:00 до 22:00. Посетителям необходимо носить маски и соблюдать социальную дистанцию.

Читайте также

Выборы в Государственную Думу Федерального Собрания Российской Федерации и Московскую Городскую Думу

© 2012 – 2020

Настройки телеэфира    Перечень запрещенных в РФ организаций    Выборы в Государственную Думу Федерального Собрания Российской Федерации и Московскую Городскую Думу

Все права на материалы, находящиеся на сайте m24.ru, охраняются в соответствии с законодательством РФ, в том числе об авторском праве и смежных правах. При любом использовании материалов сайта ссылка на m24.ru обязательна. Редакция не несет ответственности за информацию и мнения, высказанные в комментариях читателей и новостных материалах, составленных на основе сообщений читателей.

СМИ сетевое издание «Городской информационный канал m24.ru» зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Свидетельство о регистрации средства массовой информации Эл № ФС77-53981 от 30 апреля 2013 г.

Средство массовой информации сетевое издание «Городской информационный канал m24.ru» создано при финансовой поддержке Департамента средств массовой информации и рекламы г. Москвы. (С) АО «Москва Медиа».

Учредитель и редакция - АО «Москва Медиа». Главный редактор И.Л. Шестаков. Адрес редакции: 127137, РФ, г. Москва, ул. Правды, д. 24, стр. 2. Почта: mosmed@m24.ru.

Политика обработки персональных данных / Регламент GDPR

Информация о погоде предоставлена Центром «ФОБОС». Информация о курсах валют предоставлена Центральным банком Российской Федерации. Информация о пробках предоставлена ООО «Яндекс.Пробки».

Партнёр Рамблера
  • Рейтинг@Mail.ru

закрыть
Обратная связь
Форма обратной связи
Прикрепить файл

Отправить

Яндекс.Метрика

Следите за новостями:

Больше не показывать