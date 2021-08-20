В центрах госуслуг Москвы отменили предзапись

Фото: портал мэра и правительства Москвы/Максим Мишин

Столичные центры госуслуг "Мои документы" возвращаются к обычному режиму работы с 20 августа. Об этом говорится на портале мэра и правительства Москвы.

"Предварительная запись отменена. Такое решение было принято из-за стабилизации эпидемиологический обстановки в столице", – говорится в сообщении.

Как уточняется, горожане, которые уже записались на получение услуги, могут прийти к назначенному времени или в любое другое.

Районные центры работают без выходных с 08:00 до 20:00, флагманские офисы и Дворец госуслуг на ВДНХ – с 10:00 до 22:00. Посетителям необходимо носить маски. Также рекомендуется соблюдать социальную дистанцию.

Ранее стало известно, что в офисах "Мои документы" теперь доступна консульская легализация документов. Апостиль позволяет подтвердить подлинность официального документа одного государства для признания в другом. Для получения не требуется предварительная запись, услуга предоставляется в течение пяти рабочих дней. За каждый документ будет необходимо заплатить государственную пошлину.

