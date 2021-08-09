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09:05

Собянин: павильоны "Здоровая Москва" возобновляют работу в обычном режиме

мэр Москвы медицина город

Фото: портал мэра и правительства Москвы/Юлия Иванко

Павильоны "Здоровая Москва" возобновляют работу в обычном режиме, сообщил Сергей Собянин на своем личном сайте.

Он напомнил, что в этом году они открылись 11 мая, однако в связи с подъемом заболеваемости COVID-19 с 21 июня их временно перепрофилировали в пункты массовой вакцинации.

"С этой задачей "Здоровая Москва" справилась на отлично. Первую прививку в павильонах сделали более 560 тысяч москвичей. Еще 8 тысяч человек прошли повторную вакцинацию "Спутником Лайт".

Сегодня имеющихся мощностей в Москве достаточно для продолжения массовой вакцинации без ажиотажа и очередей. Поэтому с 9 августа павильоны возобновляют проведение профилактических обследований для всех желающих москвичей", – сказал мэр.

Он добавил, что сейчас особый акцент сделают на выявлении и профилактике осложнений после перенесенного коронавируса. По словам мэра, москвичам, переболевшим COVID-19, рекомендуется пройти пять дополнительных исследований:

  • спирометрию – оценку функционального состояния дыхательной системы;
  • биохимический анализ крови – семь показателей, включая исследование уровня холестерина, уровня липопротеинов низкой плотности, С-реактивного белка, определение активности аланинаминотрансферазы в крови, определение активности аспартатаминотрансферазы в крови, определение активности лактатдегидрогеназы в крови, исследование уровня креатинина в крови;
  • определение концентрации Д-димера (биохимический маркер свертываемости крови) – для граждан, перенесших новую коронавирусную инфекцию в средней и тяжелой форме;
  • тест с 6-минутной ходьбой для выявления возможных проблем в работе сердца и легких – проводится при наличии жалоб на одышку/отеки;
  • рентгенографию органов грудной клетки – проводится в поликлиниках по направлению врача павильона "Здоровая Москва".

Все исследования в павильонах проводятся бесплатно при наличии московского полиса ОМС или прикрепления к городской поликлинике. Понадобится только паспорт или другой документ с ФИО и фото. Результаты можно будет узнать в электронной медкарте.

Вакцинация от COVID-19 в павильонах "Здоровая Москва" тоже продолжится.

Также в московские парки вернулись "Спортивные выходные" – бесплатные занятия по йоге, уличной гимнастике, dance mix и другие тренировки, которые проходят возле 15 павильонов по субботам и воскресеньям.

Записаться на спортивный мастер-класс можно на сайте sportsweekend.ru, а также в офисах "Мои документы". Для москвичей, которые предпочитают тренироваться дома, на YouTube-канале проекта проводятся утренние зарядки в течение рабочей недели.

В Москве возобновились бесплатные групповые тренировки в парках

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