Собянин: павильоны "Здоровая Москва" возобновляют работу в обычном режиме

09:05
Фото: портал мэра и правительства Москвы/Юлия Иванко
Павильоны "Здоровая Москва" возобновляют работу в обычном режиме, сообщил Сергей Собянин на своем личном сайте.
Он напомнил, что в этом году они открылись 11 мая, однако в связи с подъемом заболеваемости COVID-19 с 21 июня их временно перепрофилировали в пункты массовой вакцинации.
"С этой задачей "Здоровая Москва" справилась на отлично. Первую прививку в павильонах сделали более 560 тысяч москвичей. Еще 8 тысяч человек прошли повторную вакцинацию "Спутником Лайт".
Сегодня имеющихся мощностей в Москве достаточно для продолжения массовой вакцинации без ажиотажа и очередей. Поэтому с 9 августа павильоны возобновляют проведение профилактических обследований для всех желающих москвичей", – сказал мэр.
Он добавил, что сейчас особый акцент сделают на выявлении и профилактике осложнений после перенесенного коронавируса. По словам мэра, москвичам, переболевшим COVID-19, рекомендуется пройти пять дополнительных исследований:
Вакцинация от COVID-19 в павильонах "Здоровая Москва" тоже продолжится.
Также в московские парки вернулись "Спортивные выходные" – бесплатные занятия по йоге, уличной гимнастике, dance mix и другие тренировки, которые проходят возле 15 павильонов по субботам и воскресеньям.
Записаться на спортивный мастер-класс можно на сайте sportsweekend.ru, а также в офисах "Мои документы". Для москвичей, которые предпочитают тренироваться дома, на YouTube-канале проекта проводятся утренние зарядки в течение рабочей недели.
В Москве возобновились бесплатные групповые тренировки в парках
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