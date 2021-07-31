"Спортивные выходные" с субботы возобновились в парках Москвы

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Фото: vk.com/mossobyanin
Занятия в парках Москвы в рамках проекта "Спортивные выходные" возобновились в субботу, 31 июля, в тренировках можно принять участие при наличии QR-кода, сообщил Сергей Собянин.
"В эту субботу после долгого перерыва в парках возобновились Спортивные выходные. Было очень много вопросов от москвичей: когда уже проект вернется в офлайн? Сейчас заболеваемость снижается, и мы постепенно снимаем ограничения. Но для безопасности участников проекта на групповые занятия можно приходить только с QR-кодом", – написал мэр Москвы на своей странице в соцсети "ВКонтакте".
"Спортивные выходные" – проект департамента спорта города Москвы и центров "Мои документы", который поддерживает АНО "Московский спорт". Проект позволят жителям столицы бесплатно заниматься йогой, пилатесом, спортивными танцами и другими видами спорта под руководством профессионалов.
Занятия проходят в выходные дни в 15 московских парках рядом с павильонами "Здоровая Москва".
В Москве возобновились бесплатные групповые тренировки в парках
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