Экоквартал с фонтаном, бассейном и парящим мостом появится в Марфине

16:12
Фото: комплекс градостроительной политики и строительства города Москвы
Более двух гектаров благоустроенной и озелененной территории появится на северо-востоке Москвы. Там реализуют новый жилой экоквартал VERY. Об этом сообщила председатель Москомстройинвеста Анастасия Пятова.
Квартал будет расположен по адресу Ботаническая улица, владение 29. Инвестором и девелопером является ГК "Основа".
В марте организации "Специализированный застройщик "Останкино" выдали разрешение на строительство первой очереди проекта в составе двух жилых домов со встроенно-пристроенными помещениями и спортивного комплекса с бассейном общей площадью свыше 78,3 тысячи квадратных метров.
В результате построят четыре жилых дома высотой 31 этаж, на первых этажах разместят необходимую социальную инфраструктуру. Предполагается возведение спортивного комплекса с бассейном. Для семей с маленькими детьми в VERY появится детский сад на 100 мест. Особенностью проекта станет отреставрированный пятиэтажный гостиничный корпус.
"Большую роль авторы будущего экоквартала отводят благоустройству и озеленению, которое займет 77% территории", – обратила внимание Пятова.
Также сообщается, что на территории квартала высадят свыше 1 000 кустарников и деревьев. Кроме того, в центре двора-парка планируется создать площадь с фонтаном и большой елью.
Яркой деталью проекта станет парящий прогулочный мост длиной более 200 метров с горками и смотровыми площадками.
Ранее стало известно, что начальную школу с детским садом построят в Нагатинском Затоне. Учебное заведение приспособят для комфортного обучения детей с ограниченными возможностями.
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