Объекты образования, здравоохранения и спорта построят в Перове по программе реновации

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В столичном районе Перово по программе реновации построят детские сады и школы, объекты здравоохранения и спорта, сообщает пресс-служба департамента градостроительной политики Москвы.

Как рассказал руководитель департамента Сергей Левкин, планируется построить семь детских садов, четыре общеобразовательные школы, детскую поликлинику, объект здравоохранения и два физкультурно-оздоровительных комплекса.

"В совокупности это должно обеспечить объектами социальной сферы как участников программы реновации, так и всех жителей Перова", – приводятся в сообщении слова Левкина.

Как уточняется, в Перове подобрано 15 стартовых площадок, часть из которых будет задействована уже на первом этапе программы реновации.

Левкин отметил, что до 2024 года планирует предоставить новое жилье 5 тысячам жителей из 29 домов.

В 2020 году в Москве построили 73 социальных объекта различного назначения, в том числе 22 детских сада, 14 школ, 14 объектов здравоохранения, 15 спортивных сооружений и шесть объектов культуры. Всего с 2011 года в столице возвели более 400 зданий образовательных учреждений, среди которых 295 детских садов и 110 школ.

Кроме того, к 1 сентября 2021 года в Левобережном районе планируют открыть новую школу № 158 на 1 900 учеников. В четырехэтажном здании будет создана комфортная и безопасная образовательная среда для обучения школьников всех возрастов.

