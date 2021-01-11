Новую школу в Левобережном откроют в 2021 году

Фото: портал мэра и правительства Москвы/Максим Мишин

К 1 сентября 2021 года в районе Левобережный планируют открыть новую школу. Об этом рассказал Сергей Собянин в ходе осмотра строящегося здания школы № 158.

"Школа на 1 900 детей готова пока только на 90%. Но уже понятно, что она является одной из самых уникальных в столице. Для начальных и средних классов созданы отдельные блоки. На верхнем этаже расположены "умные" классы с медицинскими и технологическими помещениями, IT-классы", – рассказал градоначальник.

Собянин отметил, что строительство большого количества школ и детских садов в столице продолжается.

"Еще минобороновский целый район, который плохо обеспечен социальными объектами. Рядом строятся еще детский сад, начальная школа", – добавил он.

В материалах пресс-службы мэрии и правительства Москвы говорится, что в четырехэтажном здании школы будет создана комфортная и безопасная образовательная среда для обучения школьников всех возрастов. Помещения также приспособлены для учеников с ограниченными возможностями. На четвертом этаже расположится "Умная школа", где дети смогут развивать свои таланты.

Ранее сообщалось, что в столичном районе Черемушки планируют построить 13 социальных объектов в рамках программы реновации жилищного фонда.