Фасады нового ТЦ в Северном Измайлове украсят перфорированными панелями

11:55
Фото: пресс-служба Москомархитектуры
Фасады ТЦ на 3-й Парковой улице в Северном Измайлове украсят перфорированными панелями четырех цветов, сообщил главный архитектор Москвы Сергей Кузнецов.
По его словам, общая площадь трехэтажного комплекса составит около девяти тысяч квадратных метров. Облик здания дополнят большие витражные вставки.
На первом и втором этажах будет якорный супермаркет и небольшие магазины. На третьем уровне заложат площади для фитнес-центра или школы танцев. Территорию торгового центра благоустроят, на ней организуют плоскостную парковку и разобьют газоны.
Завершить строительство ТЦ планируется до 2021 года.
Ранее новый торговый комплекс ввели в эксплуатацию в Северном Медведкове. Новостройке присвоен адрес улица Широкая, дом 2А, строение 1. В двухэтажном торговом комплексе площадью 26,7 тысячи квадратных метров разместятся магазины продовольственных и непродовольственных товаров, небольшие бутики, фуд-корт на 587 мест, комната матери и ребенка.
В здании оборудуют собственный мясной и рыбный цеха, цех кондитерских и хлебобулочных изделий. На прилегающей территории создадут парковку на 1 108 автомобилей.
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