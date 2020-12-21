Четыре соцобъекта планируется построить в Западном Дегунине по программе реновации

16:53
Фото: портал мэра и правительства Москвы/Максим Мишин
Четыре объекта социальной инфраструктуры планируется построить в районе Западное Дегунино по программе реновации, сообщает пресс-служба департамента градостроительной политики Москвы.
Речь идет о физкультурно-оздоровительном комплексе, общеобразовательной школе на 700 мест, детско-взрослой поликлинике и здании социального обслуживания населения.
Территория в границах утвержденного проекта планировки территории (ППТ) составляет почти 80 гектаров. Она ограничена улицами Базовской, Ангарской, Талдомской, Путейской и Коровинским шоссе.
В районе Западное Дегунино новое жилье получат более 9 тысяч жителей, расселению подлежат 45 жилых домов.
На территории района подобрано шесть стартовых площадок: дом 33А на улице Ангарской введен, два дома находятся на разных этапах строительства, еще на трех объектах ведется проектирование.
Всего в САО в программу реновации включено 514 домов, в которых проживают 109 тысяч жителей. Для волнового расселения жителей подобраны 63 стартовые площадки.
Ранее сообщалось, что для первого этапа программы реновации в САО подобраны 54 стартовые площадки. На 10 из них уже ведется расселение жильцов. Это позволит обеспечить до конца 2024 года переезд более 25 тысяч человек.
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