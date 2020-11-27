Более 100 семей расселят в Дмитровском районе по программе реновации

Фото: портал мэра и правительства Москвы/Владимир Новиков

Переселение более 100 семей по программе реновации начнется в скором времени в Дмитровском районе. Им предложат варианты нового жилья, сообщает пресс-служба столичного департамента градостроительной политики.

"Проживающим 104 семьям в домах 18 и 14/16 на Карельском бульваре в скором времени будут предложены варианты нового жилья в новостройке на улице Долгопрудной, доме 7. Сейчас программа реновации реализуется в пяти районах САО", – говорится в сообщении.

По словам руководителя департамента Сергея Левкина, имеющегося количества стартовых площадок в районе достаточно для обеспечения переселения на первом этапе программы реновации.

К настоящему моменту подобраны семь площадок, пять из них предназначены для переселения 16 домов на первом этапе программы в 2020–2024 годах. Всего сносу и переселению в районе подлежат 55 жилых домов, в которых живет 11,6 тысячи жителей, отметил Левкин.

Ранее расселение первого дома по программе реновации стартовало в районе Черемушки. Все жители дома 17, корпуса 1, на улице Гарибальди, а это 176 человек, дали согласие на переезд в новостройку на улице Профсоюзной.

Новостройка расположится возле станции метро "Профсоюзная". В самом здании на первом этаже будут находиться объекты социального, коммерческого и культурного назначения.