Проекты шести домов по программе реновации согласованы с начала года в ВАО

Фото: портал мэра и правительства Москвы/Юлия Иванко
С начала года в рамках программы реновации согласовали проекты шести домов в ВАО, говорится на портале мэра и правительства Москвы.
Председатель Москомэкспертизы Валерий Леонов рассказал, что квартиры построят в районах Измайлово, Новогиреево, Перово и Северное Измайлово. Общая площадь новостроек составит 190 тысяч квадратных метров.
"В рамках реализации этих проектов появится более 1 800 квартир, куда смогут переехать жильцы устаревших домов. Для них будет создана сопутствующая инфраструктура и благоустроена территория вокруг – специалисты Мосгосэкспертизы рассматривают работы, связанные с озеленением, созданием проездов, пешеходных дорожек, спортивных и детских площадок, зон для отдыха", – заявил Леонов.
Ранее сообщалось, что в районе Кузьминки завершили строительство жилого дома по программе реновации. Новостройка представляет собой односекционное монолитное здание. Дом выполнен по индивидуальному проекту. Фасады здания окрашены в белые тона с яркими оранжевыми акцентами, на них установили корзины для кондиционеров.
"Это наш город": по программе реновации в Москве сдали 64 дома
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