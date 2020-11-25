Проекты шести домов по программе реновации согласованы с начала года в ВАО

Фото: портал мэра и правительства Москвы/Юлия Иванко

С начала года в рамках программы реновации согласовали проекты шести домов в ВАО, говорится на портале мэра и правительства Москвы.

Председатель Москомэкспертизы Валерий Леонов рассказал, что квартиры построят в районах Измайлово, Новогиреево, Перово и Северное Измайлово. Общая площадь новостроек составит 190 тысяч квадратных метров.

"В рамках реализации этих проектов появится более 1 800 квартир, куда смогут переехать жильцы устаревших домов. Для них будет создана сопутствующая инфраструктура и благоустроена территория вокруг – специалисты Мосгосэкспертизы рассматривают работы, связанные с озеленением, созданием проездов, пешеходных дорожек, спортивных и детских площадок, зон для отдыха", – заявил Леонов.

Ранее сообщалось, что в районе Кузьминки завершили строительство жилого дома по программе реновации. Новостройка представляет собой односекционное монолитное здание. Дом выполнен по индивидуальному проекту. Фасады здания окрашены в белые тона с яркими оранжевыми акцентами, на них установили корзины для кондиционеров.

