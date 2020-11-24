В Кузьминках завершено строительство дома по программе реновации

15:41
Фото: Москва 24/Анастасия Корнишкина
На юго-востоке столицы завершили постройку жилого дома по программе реновации. Об этом сообщает Агентство "Москва" со ссылкой на заявление представителей департамента строительства.
"Жилой дом по программе реновации в районе Кузьминки, квартал 115, корпус 18, введен в эксплуатацию. На объекте завершены все строительные и отделочные работы, а также благоустройство придомовой территории", – рассказал руководитель департамента Рафик Загрутдинов.
Отмечается, что новостройка представляет собой односекционное монолитное здание. Дом выполнен по индивидуальному проекту. Фасады здания окрашены в белые тона с яркими оранжевыми акцентами, на них установили корзины для кондиционеров.
Всего в доме для участников программы реновации 142 квартиры: однокомнатных – 47, двухкомнатных – 75, трехкомнатных – 20.
Первый этаж этого дома стал нежилым. В вестибюле располагаются колясочная, комната консьержа, кладовая для уборочного инвентаря, зона размещения почтовых ящиков. Лифты оборудовали визуальными и тактильными средствами информации.
Новый дом оборудован системами охраны входа в здание, оповещения и управления эвакуацией при пожаре, пожарной сигнализацией. Также проведена система видеонаблюдения.
Как уточнил Загрутдинов, в Кузьминках новое жилье получат москвичи из 287 сносимых домов. В настоящий момент для расселения подобрали 19 стартовых площадок. До конца 2020 года планируется ввести в эксплуатацию еще три дома.
Ранее сообщалось, что новое жилье по программе реновации предоставлено с начала года свыше 5,6 тысячи человек. С начала действия программы в столице обеспечено расселение жителей 190 домов.
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