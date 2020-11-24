Новое жилье по программе реновации предоставлено с начала года свыше 5,6 тыс человек

Фото: портал мэра и правительства Москвы/Максим Денисов

С начала текущего года по программе реновации новое жилье предоставлено свыше 5,6 тысячи человек. 13 стартовых новостроек передали под расселение, сообщает пресс-служба департамента градостроительной политики со ссылкой на руководителя Сергея Левкина.

По его словам, с начала действия программы в столице обеспечено расселение жителей 190 домов.

"В 2020 году новое жилье предоставлено свыше 5,6 тысячи человек, до конца года запланировано расселение еще около 10 тысяч жителей столицы", – приводит пресс-служба слова Левкина.

Он добавил, что в этом году старт расселения был положен в 15 районах в восьми административных округах.

По его словам, за 2020 год в перечень стартовых площадок включили 49 территорий с градостроительным потенциалом почти 1 миллион квадратных метров недвижимости.

Ранее сообщалось, что расселение более 100 семей по программе реновации в районах Марьина Роща и Южное Медведково в Москве будет организовано до конца 2020 года.

Москвичи будут получать уведомления об этапах программы реновации через личный кабинет на портале mos.ru и через электронную почту. Пользователи смогут получить письмо с предложением новой квартиры по программе реновации и бланк заявления о согласии на предложенный вариант.