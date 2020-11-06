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16:27

Москвичей уведомят об этапах программы реновации через электронную почту

город строительство реновация

Фото: портал мэра и правительства Москвы/Юлия Иванко

Москвичи будут получать уведомления об этапах программы реновации через личный кабинет на портале mos.ru и через электронную почту. Об этом сообщается на официальном сайте мэра и правительства столицы.

По словам руководителя департамента градостроительной политики города Москвы Сергея Левкина, с августа 2020 года более двух тысяч человек из Бабушкинского района и Кузьминок уже получили уведомления с соответствующими инструкциями.

"Жители 22 домов, включенных в программу реновации, получат уведомления в ноябре. Новый канал позволит москвичам оперативно и в удобной форме получать информацию", – отметил Левкин.

В личном кабинете пользователи смогут получить письмо с предложением новой квартиры по программе реновации и бланк заявления о согласии на предложенный вариант. Уточняется, что в дальнейшем в электронном виде будет направляться и проект договора.

"Перед принятием решения горожане смогут ознакомиться с документами в онлайн-режиме, не дожидаясь встречи с представителями органов власти", – добавил руководитель департамента городского имущества Максим Гаман.

В электронном уведомлении жильцы также смогут узнать о старте расселения дома, а также об устранении строительных дефектов в новой квартире.

Ранее в Москве завершили расселение 8 домов по программе реновации. По словам Сергея Левкина, с начала года расселили 35 домов, 9 из которых уже демонтировали. На высвобожденных участках будут возведены новые дома для расселения участников программы, либо организованы общественные пространства с зонами отдыха.

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