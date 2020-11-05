Жилой дом по программе реновации построят в 2021 году в Обручевском районе

Фото: портал мэра и правительства Москвы/Максим Мишин

Новый дом по программе реновации построят в Обручевском районе столицы. Как сообщает Агентство "Москва", его планируют ввести в эксплуатацию в 2021 году.

Строение расположено на улице Гарибальди, владении 18.

"В настоящее время завершен монтаж монолитных конструкций, черновая отделка внутренних помещений выполнена на 90%. Строители приступили к чистовой отделке", – заявил руководитель департамента строительства Москвы Рафик Загрутдинов.

Строение, которое возводят по индивидуальному проекту, будет рассчитано на 127 квартир. Под самим зданием расположится одноуровневая подземная стоянка.

Первый этаж дома будет нежилым. Его отведут для технических помещений и для входных групп. В дальнейшем здесь появятся объекты торговли и услуг.

Одной из отличительных особенностей нового дома станет автоматизированная система контроля и учета потребления энергоресурсов. Кроме того, в здании разместят сигнализацию и навигационную систему во время пожаров.

Ранее сообщалось, что Москомэкспертиза согласовала три проекта жилых домов по программе реновации в Южном административном округе с начала 2020 года. Специалисты проверили проекты на соответствие документации и на полноту данных и уведомили застройщиков о необходимости следовать техрегламенту.

