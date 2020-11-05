Мосгосстройнадзор одобрил строительство дома по программе реновации в Марьиной Роще

Фото: портал мэра и правительства Москвы/Максим Мишин

Мосгосстройнадзор разрешил строительство жилого дома в Марьиной Роще по программе реновации. Как сообщает Агентство "Москва", в здании будет 144 квартиры.

"Мосгосстройнадзор оформил разрешение на строительство еще одного жилого дома по программе реновации в Северо-Восточном административном округе по адресу улица Анненская, владение 6", – заявили в ведомстве.

В доме оборудуют 61 однокомнатную, 64 двухкомнатных и 19 трехкомнатных квартир. Их общая площадь составит 8 тысяч 40 квадратных метров.

Отдельные жилые помещения оборудуют для маломобильных граждан. Их будут отличать расширенные коридоры и дверные проемы, а также специальная сантехника.

На первых этажах жилого дома расположатся входные группы, лифтовые холлы, а также вспомогательные помещения для хранения колясок и уборочного инвентаря. Отдельное место будет отведено для консьержа.

Под домом планируется оборудовать парковку. Рядом с самим зданием благоустроят территорию, в том числе проведут озеленение, а также разместят игровые и спортивные площадки.

Ранее в районе Марьина Роща уже ввели в эксплуатацию новый дом по программе реновации. Тогда же сообщалось о завершении работ над жилым строением в Южном Медведкове.

