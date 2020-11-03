Заселять дома по реновации в ЮЗАО, СВАО и ВАО начнут до конца ноября

Фото: портал мэра и правительства Москвы/Владимир Новиков

Четыре стартовых дома в ЮЗАО, СВАО и ВАО начнут заселять по программе реновации до конца ноября. Об этом сообщает Агентство "Москва" со ссылкой на главу департамента градостроительной политики Сергея Левкина.

Отмечается, что в новые дома переедут около 3 тысяч человек.

"Жителям 18 старых домов будут предлагаться новые квартиры в четырех построенных новостройках на улицах Профсоюзной, Сельскохозяйственной, Константина Федина и на Зеленом проспекте", – сообщил Левкин.

Он отметил, что процесс переезда организуют поэтапно, что позволит избежать очередей в Центрах информирования и соблюдать безопасную дистанцию между посетителями.

По словам Левкина, расселение в Черемушках, Ростокине и Перове пока не начинали. При этом в Северном Измайлове заселять будут уже четвертый дом.

"Всего в рамках программы реновации в указанных четырех районах планируется расселить 593 старых дома", – добавил Левкин.

Ранее стало известно, что до конца ноября в Зеленограде по программе реновации начнется расселение жителей из пяти старых домов в новостройки. Новые дома располагаются в районах Крюково и Старое Крюково.