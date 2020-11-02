Жителей пяти домов по программе реновации расселят в Зеленограде в ноябре

14:28
Фото: портал мэра и правительства Москвы
До конца ноября в Зеленограде по программе реновации начнется расселение жителей из пяти старых домов в новостройки. Об этом сообщается на портале мэра и правительства Москвы.
"Более чем 300 семьям, проживающим в домах 12а, 12б, 14, 14а, 16 на улице Заводской, будет предоставлено комфортное жилье до конца месяца. Новые дома располагаются в районах Крюково и Старое Крюково", – заявил глава департамента градостроительной политики Сергей Левкин.
Для реализации программы реновации в Зеленограде выбрали девять стартовых площадок. Всего в округе расселят и демонтируют 34 дома.
Что касается статистики по Москве в целом, то в столице ввели в эксплуатацию 75 домов. По словам заммэра Москвы по вопросам градостроительной политики и строительства Андрея Бочкарева, в работе находятся 464 стартовые площадки программы реновации.
Ранее стало известно, что расселение по программе реновации начнется еще в четырех районах ЮАО. В новостройки переедут жители 16 домов в районах Бирюлево Западное, Даниловском, Царицыно и Чертаново Южное.
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