Жителей еще четырех районов в ЮАО переселят по программе реновации

Фото: портал мэра и правительства Москвы/Юлия Иванк

Переселение по программе реновации начнется еще в четырех районах ЮАО. В новостройки переедут жители 16 домов в районах Бирюлево Западное, Даниловском, Царицыно и Чертаново Южное, сообщает портал мэра и правительства Москвы.

Глава департамента градостроительной политики Сергей Левкин напомнил, что реализация программы реновации в округе началась в сентябре 2018 года. Тогда первыми в новостройку на Судостроительной улице, 17, переехали жители Нагатинского Затона. Позже под заселение передали дом 7, корпус 2, на улице Борисовские Пруды и дом 3 на Судостроительной улице.

"К настоящему времени из 10 расселяемых пятиэтажек два дома полностью расселены, а один уже демонтирован по технологии умного сноса. Жители оставшихся домов находятся в процессе переезда и оформления документов", – отметил Левкин.

По его словам, всего на юге Москвы в программу реновации вошло 378 домов, расположенных в 10 районах: Бирюлево Восточное, Бирюлево Западное, Даниловском, Донском, Москворечье-Сабурово, Нагатино-Садовники, Нагатинский Затон, Нагорном, Царицыно и Чертаново Южное.

Ранее стало известно, что жилой дом в рамках программы реновации в районе Зюзино планируют ввести в эксплуатацию в 2021 году. Новостройка находится на улице Одесской, владении 10. Сейчас там ведутся работы по возведению несущих монолитных конструкций четвертого этажа.