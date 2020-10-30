Жителей еще четырех районов в ЮАО переселят по программе реновации

19:02
Фото: портал мэра и правительства Москвы/Юлия Иванк
Переселение по программе реновации начнется еще в четырех районах ЮАО. В новостройки переедут жители 16 домов в районах Бирюлево Западное, Даниловском, Царицыно и Чертаново Южное, сообщает портал мэра и правительства Москвы.
Глава департамента градостроительной политики Сергей Левкин напомнил, что реализация программы реновации в округе началась в сентябре 2018 года. Тогда первыми в новостройку на Судостроительной улице, 17, переехали жители Нагатинского Затона. Позже под заселение передали дом 7, корпус 2, на улице Борисовские Пруды и дом 3 на Судостроительной улице.
"К настоящему времени из 10 расселяемых пятиэтажек два дома полностью расселены, а один уже демонтирован по технологии умного сноса. Жители оставшихся домов находятся в процессе переезда и оформления документов", – отметил Левкин.
По его словам, всего на юге Москвы в программу реновации вошло 378 домов, расположенных в 10 районах: Бирюлево Восточное, Бирюлево Западное, Даниловском, Донском, Москворечье-Сабурово, Нагатино-Садовники, Нагатинский Затон, Нагорном, Царицыно и Чертаново Южное.
Ранее стало известно, что жилой дом в рамках программы реновации в районе Зюзино планируют ввести в эксплуатацию в 2021 году. Новостройка находится на улице Одесской, владении 10. Сейчас там ведутся работы по возведению несущих монолитных конструкций четвертого этажа.
"Это наш город": две новостройки в Черемушках готовят к заселению по реновации
Читайте также
Настройки телеэфира Перечень запрещенных в РФ организаций
Все права на материалы, находящиеся на сайте m24.ru, охраняются в соответствии с законодательством РФ, в том числе об авторском праве и смежных правах. При любом использовании материалов сайта ссылка на m24.ru обязательна. Редакция не несет ответственности за информацию и мнения, высказанные в комментариях читателей и новостных материалах, составленных на основе сообщений читателей.
СМИ сетевое издание «Городской информационный канал m24.ru» зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Свидетельство о регистрации средства массовой информации Эл № ФС77-53981 от 30 апреля 2013 г.
Средство массовой информации сетевое издание «Городской информационный канал m24.ru» создано при финансовой поддержке Департамента средств массовой информации и рекламы г. Москвы. (С) АО «Москва Медиа».
Учредитель и редакция - АО «Москва Медиа». Главный редактор И.Л. Шестаков. Адрес редакции: 127137, РФ, г. Москва, ул. Правды, д. 24, стр. 2. Тел.: +7 (495) 728-73-81. Почта: m24@m24.ru.
Политика обработки персональных данных / Регламент GDPR
Информация о погоде предоставлена Центром «ФОБОС». Источник и правообладатель информации о курсах валют - ПАО «Московская биржа». По условиям распространения информации обращаться на ПАО «Московская биржа». Информация о пробках предоставлена ООО «Яндекс.Пробки».
Следите за новостями: