Дом по программе реновации в Зюзине планируют ввести в эксплуатацию в 2021 году

Фото: портал мэра и правительства Москвы/Максим Денисов
Жилой дом в рамках программы реновации в столичном районе Зюзино планируют ввести в эксплуатацию в 2021 году. Об этом сообщает Агентство "Москва" со ссылкой на пресс-службу департамента строительства.
"Жилой дом для расселения по программе реновации введут в следующем году в районе Зюзино по адресу улица Одесская, владение 10. В настоящее время ведутся работы по возведению несущих монолитных конструкций четвертого этажа", – сообщил руководитель департамента Рафик Загрутдинов.
Односекционный дом строят по индивидуальному проекту. Фасады здания облицуют плитами из искусственного камня. В доме оборудуют 83 квартиры с улучшенной отделкой площадью 4 950 тысяч квадратных метров.
Первый этаж отдадут под нежилые помещения. Там смогут разместиться различные магазины, кафе, салоны красоты и другие организации. В вестибюле жилой части оборудуют комнату для консьержа, а также пространство для колясок и почтовых ящиков.
Здание оснастят системой охраны входов, пожарной сигнализацией и видеонаблюдением. Дворовую территорию озеленят и благоустроят. Там расположатся спортивная и детская площадки.
Ранее Сергей Собянин подписал распоряжение о старте практической реализации программы реновации в Капотне. Данное решение принято по итогам заседания президиума городского правительства. В соответствии с ним будет снесено нежилое здание по адресу 2-й квартал Капотни, дом 21.
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