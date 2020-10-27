Собянин заявил о старте реализации программы реновации в Капотне

Фото: портал мэра и правительства Москвы/Евгений Самарин

Сергей Собянин подписал распоряжение о старте практической реализации программы реновации в Капотне, сообщила пресс-служба мэра и правительства столицы.

Данное решение принято по итогам заседания президиума городского правительства. В соответствии с ним будет снесено нежилое здание по адресу 2-й квартал Капотни, дом 21. Данный участок превратится в площадку для строительства нового жилого здания площадью 9,6 тысячи квадратных метров.

Сообщается, что дом по программе реновации также будет построен по адресу 1-й квартал Капотни, дом 8. Всего в рамках программы планируется снести 28 жилых домов и расселить жителей 1 676 квартир. Отмечается, что в указанные новые жилые дома переедут те, чьи дома сносят в первую волну реновации.

Ранее стало известно, что на севере Москвы строят 20 домов по программе реновации. Планируется, что новое жилье получат жители 514 домов площадью 1,78 миллиона квадратных метров. В настоящий момент на севере столицы по программе реновации ввели в эксплуатацию 10 домов.

Всего в рамках заявленной программы в столице построили 67 домов. Сообщалось, что ключи от новых квартир получили уже более 21 тысячи человек. Еще 179 домов находятся в процессе строительства, почти 100 – на стадии проектирования.