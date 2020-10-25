По программе реновации в столице уже построили 67 домов – Бочкарев

17:29
Фото: портал мэра и правительства Москвы/Евгений Самарин
Свыше 21 тысячи участников программы реновации в городе получили ключи от новых квартир. Всего в столице было построено 67 домов, заявил заммэра города по вопросам градостроительной политики и строительства Андрей Бочкарев "Российской газете".
По его словам, уже почти 60 новостроек передали под заселение. "Построены 67 домов, из которых 58 переданы в разных районах под заселение, еще 179 – в процессе строительства, под сотню – проектируются", – сообщил Андрей Бочкарев.
Заместитель мэра Москвы обратил внимание, что программа реновации полностью была обеспечена финансированием. Бочкарев также не сомневается, что программа по переселению будет реализована в полном объеме.
Программа реновации утверждена в 2017 году. В нее вошли 5173 жилых дома во всех московских округах. Всего в новые дома переедут более миллиона человек.
Ранее говорилось, что более 400 москвичей намерены докупить жилье по программе реновации. При покупке используются как собственные, так и заемные средства.
Читайте также
Настройки телеэфира Перечень запрещенных в РФ организаций
Все права на материалы, находящиеся на сайте m24.ru, охраняются в соответствии с законодательством РФ, в том числе об авторском праве и смежных правах. При любом использовании материалов сайта ссылка на m24.ru обязательна. Редакция не несет ответственности за информацию и мнения, высказанные в комментариях читателей и новостных материалах, составленных на основе сообщений читателей.
СМИ сетевое издание «Городской информационный канал m24.ru» зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Свидетельство о регистрации средства массовой информации Эл № ФС77-53981 от 30 апреля 2013 г.
Средство массовой информации сетевое издание «Городской информационный канал m24.ru» создано при финансовой поддержке Департамента средств массовой информации и рекламы г. Москвы. (С) АО «Москва Медиа».
Учредитель и редакция - АО «Москва Медиа». Главный редактор И.Л. Шестаков. Адрес редакции: 127137, РФ, г. Москва, ул. Правды, д. 24, стр. 2. Тел.: +7 (495) 728-73-81. Почта: m24@m24.ru.
Политика обработки персональных данных / Регламент GDPR
Информация о погоде предоставлена Центром «ФОБОС». Источник и правообладатель информации о курсах валют - ПАО «Московская биржа». По условиям распространения информации обращаться на ПАО «Московская биржа». Информация о пробках предоставлена ООО «Яндекс.Пробки».
Следите за новостями: