По программе реновации в столице уже построили 67 домов – Бочкарев

Фото: портал мэра и правительства Москвы/Евгений Самарин

Свыше 21 тысячи участников программы реновации в городе получили ключи от новых квартир. Всего в столице было построено 67 домов, заявил заммэра города по вопросам градостроительной политики и строительства Андрей Бочкарев "Российской газете".

По его словам, уже почти 60 новостроек передали под заселение. "Построены 67 домов, из которых 58 переданы в разных районах под заселение, еще 179 – в процессе строительства, под сотню – проектируются", – сообщил Андрей Бочкарев.

Заместитель мэра Москвы обратил внимание, что программа реновации полностью была обеспечена финансированием. Бочкарев также не сомневается, что программа по переселению будет реализована в полном объеме.

Программа реновации утверждена в 2017 году. В нее вошли 5173 жилых дома во всех московских округах. Всего в новые дома переедут более миллиона человек.

Ранее говорилось, что более 400 москвичей намерены докупить жилье по программе реновации. При покупке используются как собственные, так и заемные средства.