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Город

20:06

Дом по программе реновации введут в эксплуатацию до конца года в Люблине

город

Фото: портал мэра и правительства Москвы

Двухсекционный дом по программе реновации планируется ввести в эксплуатацию до конца 2020 года на улице Верхние Поля. Об этом сообщается на портале мэра и правительства столицы.

"Завершен монтаж монолитных конструкций, идет чистовая отделка квартир и устройство внутренних инженерных коммуникаций", – заявил руководитель департамента строительства Рафик Загрутдинов.

Известно, что новостройка находится по адресу: улица Верхние Поля, владение 19, корпус 2. В доме 224 квартиры. Общая площадь квартир составит 11 944,5 квадратного метра.

Первые этажи станут нежилыми, там будут располагаться аптеки, магазины, кафе, а также сервисные службы. Так, в жилой части каждой секции будет оборудована колясочная, комната консьержа. Кроме того, будет предусмотрена кладовая для уборочного инвентаря.

Лифты этого дома планируется оборудовать тактильными и визуальными средствами информации. Во дворе установят детскую и спортивную площадки, разобьют газоны и цветники.

Ранее сообщалось, что более 120 семей переедут в новостройку на шоссе Фрезер до конца года.

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Сюжет: Программа реновации жилья в Москве

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