Более 120 семей переедут в новостройку на шоссе Фрезер до конца года

09:47
Фото: Москва 24/Антон Великжанин
До конца года жильцы трех домов смогут переселиться по программе реновации в новостройку на шоссе Фрезер в ЮВАО, сообщает пресс-служба департамента градостроительной политики Москвы.
Новое жилье получат жильцы домов на шоссе Фрезер, доме 9, на улице Басовской, доме 2 и улице 2-й Фрезерной, доме 6 – всего более 120 семей.
Новостройка на 164 квартиры находится на шоссе Фрезер, доме 7, корпусе 2. Площадь здания составляет почти 14 тысяч квадратных метров.
Пол во входных группах, помещениях первого этажа и лифтовых холлах выполнен в один уровень с землей. Прилегающая территория благоустраивается.
Во дворе устанавливаются детские игровые комплексы, площадки для занятия физкультурой и места для отдыха.
В районе Нижегородский в программу реновации включено 92 жилых дома, для ее реализации подобрано семь стартовых площадок.
Ранее сообщалось, что строительство дома по программе реновации в Бутырском районе планируют завершить до конца года. В двухсекционном доме предусмотрено 257 квартир общей площадью около 15 300 квадратных метров.
Сейчас специалисты проводят фасадные и отделочные работы, а также занимаются прокладкой внутренних инженерных коммуникаций.
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