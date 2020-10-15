Дом по программе реновации в Бутырском районе планируют достроить до конца года

Фото: портал мэра и правительства Москвы/Юлия Иванко
Строительство дома по программе реновации в Бутырском районе планируют завершить до конца года, говорится на портале мэра и правительства Москвы.
Двухсекционный дом возводится по адресу микрорайон 78, корпус 66. В доме предусмотрено 257 квартир общей площадью около 15 300 квадратных метров. Сейчас специалисты проводят фасадные и отделочные работы, а также занимаются прокладкой внутренних инженерных коммуникаций.
Глава Мосгосстройнадзора Олег Антосенко заявил, что инспекторы ведомства совместно с Центром экспертиз в ближайшее время осмотрят объект для оценки выполненных работ. Специалисты также проследят за монтажом инженерных коммуникаций, безопасностью электроустановок и проконтролируют выполнение отделочных работ в квартирах и местах общего пользования. Особое внимание они уделят безопасности строительных материалов.
"Мосгосстройнадзор уделяет особое внимание качеству работ на жилых объектах, построенных по программе реновации. После проведения совместной проверки свое заключение о соответствии выполненных работ требованиям технической документации эксперты центра передадут в Мосгосстройнадзор для дальнейшей работы. Такой подход позволяет предупреждать и своевременно устранять выявленные дефекты, обеспечивает качество и безопасность сдаваемых новостроек", – отметил Антосенко.
Ранее сообщалось, что в столице благодаря реализации программы реновации ввели в эксплуатацию 900 тысяч квадратных метров жилья. Начальник управления обеспечения реализации программы реновации жилищного фонда департамента градостроительной политики Сергей Сидоров заявил, что новые квартиры получила уже почти 21 тысяча жителей. К настоящему моменту подобрано еще около 500 стартовых площадок.
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