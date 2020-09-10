Собянин утвердил проект планировки нескольких микрорайонов на востоке Москвы

Фото: Москва 24/Антон Великжанин

Сергей Собянин утвердил проект планировки территорий нескольких микрорайонов в районе Перово на востоке столицы.

Он затронет микрорайоны 11-12, 21-22, 23-24 и частично 29, 68, говорится в документе на портале мэра и правительства Москвы.

Согласно постановлению, проект подготовлен в целях реализации программы реновации жилищного фонда города.

Контроль за выполнением возложен на заместителя мэра по вопросам градостроительной политики и строительства Андрея Бочкарева.

Руководитель Департамента строительства Рафик Загрутдинов ранее сообщил, что со старта программы под заселение уже передали 55 домов.

Правительство Москвы утвердило программу реновации в 2017 году. Проект позволит получить новое жилье более чем одному миллиону москвичей.

Сейчас переезды идут в семи округах столицы: Восточном, Северо-Восточном, Западном, Юго-Западном, Южном, Северном, Юго-Восточном.