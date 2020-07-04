В Москве до конца года по реновации заселят 29 домов

Фото: портал мэра и правительства Москвы/Юлия Иванко

Еще 29 новостроек в столице передадут под заселение до конца года, передает портал мэра и правительства Москвы.

Руководитель Департамента строительства Рафик Загрутдинов сообщил, что со старта программы под заселение уже передали 55 домов, в которые переехали более 17 тысяч москвичей.

Сейчас в городе возводят более 170 домов, еще около 90 – проектируют. Он добавил, что угроза распространения COVID-19 не повлияла на строительство жилья по программе.

Загрутдинов подчеркнул, что город сможет выполнить задачи в поставленные сроки. В этом году планируется ввести до 700 тысяч квадратных метров жилья, а в 2021-м – до миллиона.

Ранее стало известно, что москвичи подали более 560 обращений на докупку площадей с момента запуска реновации.