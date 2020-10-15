Фото: портал мэра и правительства Москвы/Максим Мишин

Восемь социальных объектов построят по программе реновации в Измайлове, сообщает пресс-служба столичного департамента градостроительной политики и строительства.

По словам главы ведомства Сергея Левкина, уже разработан и утвержден проект планировки территории на Сиреневом бульваре, владении 4. В рамках прожекта планируется построить школу на 1 225 мест и два детских сада с бассейнами. Вместе сады рассчитаны на 575 детей. Также построят детскую поликлинику на 200 посещений в смену и четыре объекта спорта – учебно-спортивный комплекс по водным видам спорта, спортивный комплекс и два универсальных зала.

Площадь территории проекта планировки составляет 108,6 гектара. С севера она граничит с Сиреневым бульваром, с юга – ООПТ "Природно-исторический парк Измайлово", с востока и запада – с Измайловским проездом и улицей Вернисажной.

Помимо нового жилищного строительства, запланированы мероприятия по развитию транспортной инфраструктуры и благоустройству и озеленению общественных пространств.

Левкин отметил, что реконструкция затронет Измайловский проезд и Советскую улицу. Помимо этого, построят восемь новых внутриквартальных дорог, а общественные пространства благоустроят и озеленят.

Глава департамента напомнил, что в районе Измайлово расселить планируют 59 жилых домов, в которых проживают 8,5 тысячи человек. Для волнового переезда жителей утверждено 12 стартовых площадок.

Ранее сообщалось, что в Головинском районе в 2020 году введут в эксплуатацию дом по программе реновации. Новостройка расположена на улице Смольной, владении 21А.

Строители уже завершили монтаж монолитных конструкций и прокладку инженерных сетей, ведется черновая отделка квартир.

