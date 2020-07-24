Дом по программе реновации введут в эксплуатацию в Нижегородском районе до конца года

11:35
Фото: Москва 24/Антон Великжанин
Жилой дом на 164 квартиры по программе реновации в Нижегородском районе столицы планируют ввести в эксплуатацию до конца текущего года. Об этом сообщает Агентство "Москва" со ссылкой на пресс-службу департамента строительства.
Как уточняется, здание расположено по адресу: шоссе Фрезер, дом 7/2.
"В настоящее время завершены монолитные работы. На объекте ведется чистовая отделка квартир и работы по благоустройству территории", – приводятся в сообщении слова руководителя департамента строительства Рафика Загрутдинова.
Трехсекционное 14-этажное здание строят по индивидуальному проекту. Квартиры имеют готовую улучшенную отделку, также предусмотрена установка автоматизированных систем учета потребляемых воды, тепла, электроэнергии. На первых этажах разместятся входные группы, нежилые помещения различного функционального назначения. Придомовую территорию благоустроят.
"В ЮВАО для расселения по программе реновации строят 52 жилых дома общей площадью более 728,1 тысячи квадратных метров. В районе Нижегородском по программе реновации новые квартиры получат жители 92 домов общей площадью 265,4 тысячи квадратных метров", – рассказал Загрутдинов.
Ранее Сергей Собянин сообщил, что график расселения по программе реновации жилищного фонда Москвы не сдвинется. По его словам, этапы расселения будут определены до конца года. Мэр напомнил, что программа предусматривает переезд более миллиона москвичей из старого жилья в новые квартиры, построенные за счет города.
Кроме того, мэр отмечал, что объемы строительства в Москве, которые были приостановлены из-за угрозы распространения коронавирусной инфекции, планируют наверстать до конца 2020 года. Градоначальник подчеркнул, что в настоящее время никаких ограничений, связанных с разрешением на строительство и финансированием, в столице нет.
"Интервью": Рафик Загрутдинов – о программе реновации в Москве
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