Собянин рассказал о графике расселения по программе реновации

19:43
Фото: портал мэра и правительства Москвы/Юлия Иванко
График расселения по программе реновации жилищного фонда Москвы не сдвинется, сообщил Сергей Собянин в интервью радио "Комсомольская правда". По его словам, этапы расселения будут определены до конца года.
Мэр напомнил, что программа предусматривает переезд более миллиона москвичей из старого жилья в новые квартиры, построенные за счет города. В эксплуатацию уже ввели более 50 домов общей площадью примерно 700 тысяч квадратных метров. Помимо этого, утверждены площадки реновации для строительства более 6,8 миллиона квадратных метров жилья.
"График переселения не сдвинется ни коим образом, потому что мы стройку не останавливали. Создание самого графика основано на планах реализации проектов территорий. Они принимались не нами, а горожанами. Сегодня проекты находятся на утверждении постановлением правительства Москвы. Я считаю, до конца года по большинству из них определим этапы", – подчеркнул Собянин.
Он добавил, что назвать конкретную дату расселения для каждого дома не получится, однако можно будет назвать этапы. По словам Собянина, урезать программу не будут.
Сергей Собянин ранее сообщал, что объемы строительства в Москве, которые были приостановлены из-за угрозы распространения коронавирусной инфекции, планируют наверстать до конца 2020 года. Градоначальник подчеркнул, что в настоящее время никаких ограничений, связанных с разрешением на строительство и финансированием, в столице нет.
"Интервью": Рафик Загрутдинов – о программе реновации в Москве
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